ВС России остановили крупномасштабное наступление ВСУ в Запорожье

Противнику не удалось вклиниться в первую линию обороны

Российской армии удалось остановить наступление украинских войск в районе села Работино Запорожской области.

Об этом в четверг, 20 июля, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Противник был остановлен массированным встречным огнем и отброшен в лесопосадки.

"Крупномасштабное наступление украинских войск в районе Работино остановлено", - заявил он РИА Новости.

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удалось вклиниться в первую линию обороны, подчеркнул Рогов. Потери украинской стороны уточняются.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тысяч военных и более 1,2 тысячи единиц военной техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley.

"В целом ни на одном из направлений противник своих целей не достиг", - подчеркнул министр обороны.

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