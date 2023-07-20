ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России остановили крупномасштабное наступление ВСУ в Запорожье

10:33
  • четверг
  • 20 июля 2023

Противнику не удалось вклиниться в первую линию обороны

Российской армии удалось остановить наступление украинских войск в районе села Работино Запорожской области.

Об этом в четверг, 20 июля, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Противник был остановлен массированным встречным огнем и отброшен в лесопосадки.

"Крупномасштабное наступление украинских войск в районе Работино остановлено", - заявил он РИА Новости.  

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удалось вклиниться в первую линию обороны, подчеркнул Рогов. Потери украинской стороны уточняются.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тысяч военных и более 1,2 тысячи единиц военной техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley.

"В целом ни на одном из направлений противник своих целей не достиг", - подчеркнул министр обороны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Обстрел ВСУ
Обстрел ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.