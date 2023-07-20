Украинские военные не могут прорвать оборонительные укрепления России

Оборонительные укрепления ВС России стали непреодолимой преградой для военнослужащих украинской армии в ходе анонсированного западными странами контрнаступления. Об этом в интервью 19FortyFive заявил отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу.

"Спустя почти два месяца после начала операции украинские военные так и не смогли ничего добиться для прорыва", - заявил Атламазоглу.

При этом отставной офицер подчеркнул, что многочисленные попытки ВСУ прорвать оборонительные линии российских военных не привели к каким-либо серьезным результатам. По его словам, обширные минные поля и оборонительные укрепления ВС России являются непреодолимой преградой для украинских солдат.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американским властям не хватает смелости признать "фиаско" планов по нанесению "сокрушительного поражения" ВС России в зоне СВО. По его словам, солдаты ВСУ "сломали зубы" об оборонительные укрепления российских военных.

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