Запад продолжает накачивать киевский режим оружием

Американские власти уже на этой неделе могут объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 400 млн долларов, в него войдут дополнительные ракеты для комплексов NASAMS, систем противовоздушной обороны Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом в четверг, 20 июля, рассказали информированные источники.

Как сообщает CNN, Соединенные Штаты планируют отправить Киеву артиллерийские снаряды, противотанковые и бронебойные вооружения, включая ракетные комплексы Javelin и противотанковые ракетные комплексы TOW.

При этом подчеркивается, что в данный пакет не войдут кассетные боеприпасы.

Ранее заместитель главы Пентагона Уильям Лаплант заявлял, что стратегия западных стран по вооружению Украины переходит от передачи оружия и боеприпасов к ремонту подбитой в зоне спецоперации военной техники. Чиновник подчеркнул, что на сегодняшний день киевский режим накопил "ошеломляющий" арсенал подбитой военной техники, который нуждается в немедленном обслуживании и ремонте, поэтому в Европе создаются ремонтные предприятия.

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