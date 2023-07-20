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CNN: США готовятся объявить о новом пакете помощи Украине на 400 млн долларов

10:44
  • четверг
  • 20 июля 2023

Запад продолжает накачивать киевский режим оружием

Американские власти уже на этой неделе могут объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 400 млн долларов, в него войдут дополнительные ракеты для комплексов NASAMS, систем противовоздушной обороны Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом в четверг, 20 июля, рассказали информированные источники.

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Как сообщает CNN, Соединенные Штаты планируют отправить Киеву артиллерийские снаряды, противотанковые и бронебойные вооружения, включая ракетные комплексы Javelin и противотанковые ракетные комплексы TOW.

При этом подчеркивается, что в данный пакет не войдут кассетные боеприпасы.

Ранее заместитель главы Пентагона Уильям Лаплант заявлял, что стратегия западных стран по вооружению Украины переходит от передачи оружия и боеприпасов к ремонту подбитой в зоне спецоперации военной техники. Чиновник подчеркнул, что на сегодняшний день киевский режим накопил "ошеломляющий" арсенал подбитой военной техники, который нуждается в немедленном обслуживании и ремонте, поэтому в Европе создаются ремонтные предприятия.

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