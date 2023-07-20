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Avon проверят на предмет распространения листовок в поддержку террористов

10:59
  • четверг
  • 20 июля 2023

Начато расследование

Производитель и продавец косметики и парфюмерии Avon проверяет информацию о том, что якобы вместе с заказами распространялись листовки в поддержку террористов.

"Компания Avon Россия проверяет информацию, поскольку обвинения носят серьезный характер", - сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Производитель косметики намерен провести тщательное расследование и готов сотрудничать с российскими властями. В Avon отметили, что обращений от правоохранительных органов им пока не поступало.

Ранее "Коммерсант" написал, что в посылках Avon обнаружили листовки с критикой специальной военной операцией и словами поддержки террористам, которые устроили нападения на Брянскую и Белгородскую области. По данным собеседника газеты, СК и МВД начали проверки.

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