Avon проверят на предмет распространения листовок в поддержку террористов

Начато расследование

Производитель и продавец косметики и парфюмерии Avon проверяет информацию о том, что якобы вместе с заказами распространялись листовки в поддержку террористов.

"Компания Avon Россия проверяет информацию, поскольку обвинения носят серьезный характер", - сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Производитель косметики намерен провести тщательное расследование и готов сотрудничать с российскими властями. В Avon отметили, что обращений от правоохранительных органов им пока не поступало.

Ранее "Коммерсант" написал, что в посылках Avon обнаружили листовки с критикой специальной военной операцией и словами поддержки террористам, которые устроили нападения на Брянскую и Белгородскую области. По данным собеседника газеты, СК и МВД начали проверки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"