Российским войскам осталось меньше семи километров по прямой до Купянска

Боевики ожесточенно сопротивляются

Российские подразделения "Западной" группировки войск продолжают наступление на позиции украинских националистов. До Купянска - главного опорного пункта ВСУ в регионе - осталось меньше семи километров. Попытки боевиков контратаковать отражают бойцы группировки "Днепр". Огнём артиллерии они уничтожили три быстроходных лодки, не позволив радикалам форсировать реку.

Наступление российских войск на Купянском направлении развивается стремительно. Сегодня танковые подразделения активно штурмуют западные окраины поселка Первый Лиман. И одновременно начали охватывать с севера и юга соседнюю Максютовку. По сути, это последние крупные укрепрайоны на пути к самому Купянску. До города по прямой остается меньше семи километров.

Боевики ожесточенно сопротивляются. Дважды пытались захватить опорные пункты десантников. Но в итоге откатились с потерями. А главное – танкисты не дают ВСУ возможности перебросить к передовой резервы. И пока националисты отрезаны от подкрепления, силы их будут таять с каждым днем.

На Донецком фронте ВСУ почти одновременно пытались контратаковать сразу на 7 участках. От Белогоровки до Авдеевки. По сути, этот бой растянулся почти на сутки. Массированные удары по наступающим националистам батареи наносили всю ночь и продолжают в эти минуты.

Сегодня утром боевики вновь бросили свежие силы на штурм Берховки и Клещеевки. Но тут же были встречены огнем вертолетов.

Чем закончился прорыв, хорошо видно с коптера. На грунтовке и вдоль обочин - десятки убитых националистов. Общие потери ВСУ только на Донецком направлении – свыше 300 человек.

С самого утра ожесточенный бой идет в треугольнике Орехово - Работино - Вербовое. Противник бросил на штурм более ста националистов. Их прикрывает НАТОвская бронетехника. Основной удар пришелся в стык между позициями двух десантных полков. Но, несмотря на многочисленность радикалов и мощную артподготовку, пробить брешь им не удалось.

В тыловом районе спецоперации, на полигоне, сегодня проходят усиленную подготовку экипажи боевых машин пехоты. В программе – комплекс упражнений, которые пригодятся бойцам уже через несколько недель. Огонь из пушки и пулемета. На ходу и с закрытой позиции. У этих экипажей задача будет, наверное, еще более ответственная, чем у танкистов — прикрывать в прямом бою и пехоту и тяжелую бронетехнику.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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