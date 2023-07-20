В Европе испугались продовольственного кризиса из-за прекращения зерновой сделки

Брюссель традиционно винит во всем Россию

Министры иностранных дел ЕС обсудят сегодня в Брюсселе последствия разрыва зерновой сделки. А в Белом доме уже заявили: США не готовы обеспечивать безопасность движения судов в украинские порты. Западные политики говорят о приближении продовольственного кризиса и обвиняют Россию. Тем временем в Москве напоминают - черноморская инициатива прекращена из-за невыполнения пунктов соглашения с нашей страной.

Прекращение черноморской зерновой инициативы приведёт к мировому продовольственному кризису. Такое мнение высказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Последствия разрыва сделки обсудят сегодня в Брюсселе министры иностранных дел ЕС. Тем временем с заявлением выступили в нашем Минобороны, напомнив, что Киев пытался использовать так называемый зерновой коридор для перевозки вооружений.

Гарантий безопасности больше никто не дает. Все суда, которые следуют в акватории Черного моря в украинские порты, рассматриваются, как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. То есть страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима. Заявление нашего Минобороны – предупреждение от необдуманных поступков западных стран. И с сегодняшнего дня флот России, обнаружив такие корабли, будет действовать четко и быстро. Агентство Bloomberg просит европейских лидеров не поддаваться на провокации украинцев. Это может дорого обойтись.

"Никто в здравом уме не направит в регион суда без страховки, а Турция не согласится их сопровождать", - пишет агентство.

"Ни одна страна не решится отправлять свои корабли. И это не вопрос судов, это вопрос страховых компаний. И все это результат международной реакции. Российское Минобороны говорит: "Будем уничтожать судно". Все остальные страны отвечают: "Ух, так это же неправильно", - возмущается Михаил Подоляк, советник главы офиса Зеленского.

Советник главы офиса президента Украины в бешенстве. Спонсоры киевского режима лишь выражают соболезнования. В США заявили, что пока не готовы предложить какую-либо поддержку движения судов в украинские порты.

"Мы слышим просьбы украинцев. Но нам просто нечем помочь. Мы уже выделили средства для поддержания фермеров - 250 миллионов долларов. Мы помогаем с хранением и производством зерна", - говорит пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Прекращение зерновой сделки будет стоить Киеву полмиллиарда долларов в месяц. И это не предел, считают эксперты. В Берлине вспомнили про так называемые линии солидарности - коридоры через соседние страны, не ограниченные квотами и не облагаемые пошлинами.

"Мы не можем полагаться на добрую волю Путину, поэтому Евросоюз усилил линии солидарности. Это вывоз зерна на баржах, по железной дороге или наземным транспортом. Мы станем независимы от меняющегося настроения российского президента", - заявляет Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии.

Но не от растущих цен. Ведь транспортные расходы увеличатся. Фьючерсы на пшеницу уже взлетели на 9%, что стало самым большим скачком за последние 10 лет. На Западе любыми способами пытаются надавить на Россию. Зарубежные телеканалы показывают сюжеты о голодающих африканских странах. О том, что до тех, кто действительно нуждается в помощи, дошло всего три процента объёмов вывезенного зерна, стараются не напоминать. Но скрывать правду уже не получается.

На первом месте — Китай, Испания и Турция, сообщают журналисты. Только на эти государства приходится половина украинского зерна. При этом всего 4 условия, выдвинутых Россией, так и не были выполнены. Одно из них как раз - возврат к гуманитарному характеру миссии.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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