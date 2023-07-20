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На слушаниях в Конгрессе показали откровенные фото сына Байдена

11:58
  • четверг
  • 20 июля 2023

Сын главы государства запечатлён с работницами эскортной службы

Сын президента США Хантер Байден и его партнёры замешаны в коррупции и получили 17 миллионов долларов из-за рубежа в частности от украинской энергетической компании. Об этом заявил на слушаниях в Конгрессе следователь Налогового управления страны.

Появились и скандальные подробности других эпизодов с участием Байдена-младшего. На заседании представительница нижней палаты от Республиканской партии продемонстрировала откровенные фото. На них сын главы государства запечатлён с работницами эскортной службы, которых, по информации парламентария, нанимал через свою юридическую фирму.

Кроме того, Хантера Байдена подозревают в уклонении от уплаты налогов и нарушении правил хранения оружия.

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