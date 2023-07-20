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В Москве открылась фотовыставка к 95-летию Андрея Дементьева

12:03
  • четверг
  • 20 июля 2023

Она продлится до сентября

В Москве открылась фотовыставка к 95-летию знаменитого поэта, журналиста и главного редактора журнала "Юность" Андрея Дементьева.

В галерее Российского фонда мира на Тверском бульваре представлены фотографии из семейного архива, стихи, отрывки из автобиографии, а также аудио- и видеоматериалы, которые доступны по QR-кодам.

Организаторы отмечают: путь и творчество Андрея Дементьева - убедительный пример того, как можно жить, не изменяя идеалам любви и гуманизма. Выставка проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Она продлится до сентября.

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Фотовыставка Андрея Дементьева
Фотовыставка Андрея Дементьева
Фотовыставка Андрея Дементьева
Фотовыставка Андрея Дементьева
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