ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Японском море начались совместные учения России и Китая

11:59
  • четверг
  • 20 июля 2023

Основная задача манёвров - укрепление военного сотрудничества

В акватории Японского моря начались масштабные российско-китайские учения "Север-Взаимодействие 2023". На протяжении четырёх дней будут отработаны противолодочные задачи и морской бой.

Кроме того, пройдёт тренировка по охране и конвоированию кораблей, защите коммуникаций и артиллерийские стрельбы. Руководит учениями совместный штаб.

Основная задача манёвров - укрепление военного сотрудничества между Россией и Китаем, а также поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Российско-китайские учения ВМФ
Российско-китайские учения ВМФ
Российско-китайские учения ВМФ
Российско-китайские учения ВМФ
Российско-китайские учения ВМФ
Российско-китайские учения ВМФ
Российско-китайские учения ВМФ
Российско-китайские учения ВМФ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.