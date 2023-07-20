В Японском море начались совместные учения России и Китая

Основная задача манёвров - укрепление военного сотрудничества

В акватории Японского моря начались масштабные российско-китайские учения "Север-Взаимодействие 2023". На протяжении четырёх дней будут отработаны противолодочные задачи и морской бой.

Кроме того, пройдёт тренировка по охране и конвоированию кораблей, защите коммуникаций и артиллерийские стрельбы. Руководит учениями совместный штаб.

Основная задача манёвров - укрепление военного сотрудничества между Россией и Китаем, а также поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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