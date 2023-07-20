Боррель назвал альтернативу зерновой сделке в ЕС

Россия прекратила участие в соглашении

После остановки зерновой инициативы страны Евросоюза должны активнее вывозить продовольствие с Украины через свою территорию. Такое заявление сделал в четверг, 20 июля, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Чиновник отметил, что у Европы имеются "маршруты солидарности", которые позволяют вывозить большие объемы зерновых, а поскольку черноморский путь отныне закрыт, необходимо "увеличить возможности по экспорту украинского зерна через наши порты".

Это потребует более существенных усилий от соседей Украины, цитирует Борреля РИА Новости. При этом политик предупредил, что прекращение действия черноморской зерновой инициативы приведет к "значительному мировому продовольственному кризису".

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что Запад извратил смысл и суть договоренностей по украинскому зерну и попросту беззастенчиво наживался на зерновой сделке. Хотя Запад сделал все, чтобы пустить зерновую сделку под откос и не пожалел на это сил, Москва готова вернуться к договоренностям – как только будут выполнены все поставленные ранее условия.

При этом Киев разрабатывает новый временный судоходный маршрут для безопасного вывоза зерна после выхода России из черноморской инициативы. Письмо с соответствующими предложениями уже направлено в Международную морскую организацию ООН.

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