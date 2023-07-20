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Путин назвал приоритетные темы для развития экономики России

11:22
  • четверг
  • 20 июля 2023

Президент поприветствовал участников форума "Производительность 360"

Президент России Владимир Путин в четверг, 20 июля, направил приветствие участникам и гостям Пятого федерального форума "Производительность 360", который в этом году проходит в Казани.

Как подчеркнул российский лидер, на обсуждение вынесены вопросы повышения производительности труда, поддержки занятости, создания качественных рабочих мест, применения цифровых технологий и передовых управленческих методик в ключевых отраслях.

Все это, по словам Путина, стратегические темы, имеющие приоритетное значение для развития экономики, укрепления технологического суверенитета, роста эффективности и конкурентоспособности отечественного бизнеса, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что Россия должна обладать собственными компетенциями в критически важных отраслях для развития страны. При этом страна не станет замыкаться в себе, а будет развивать взаимовыгодные научные альянсы с другими государствами.

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов отмечал, что никакого экономического блицкрига у Запада не получилось. Российская экономика, адаптировалась, развивается, живет, однако Запад не хочет с этим соглашаться.

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