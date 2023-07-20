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Собянин рассказал, как приводят в порядок московские водоемы

11:53
  • четверг
  • 20 июля 2023

В частности, идут работы на 16 прудах-регуляторах в районе Марьино

В 2023 году в столице реализуют несколько крупных проектов по экологической реабилитации водоемов. Об этом в четверг, 20 июля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как написал градоначальник в своем Telegram-канале, экологической реабилитации водоемов уделяется особое внимание. Столичные власти уже завершили восстановление Воробьевского пруда недалеко от Дворца пионеров. Очистили акваторию, отремонтировали береговую полосу, обновили конструкцию водоема. Высадили разные водные растения: ирисы, кувшинки, тростник.

Также идут работы на 16 прудах-регуляторах в районе Марьино. Водоемы очищают от ила, укрепляют берега габионами. Параллельно ремонтируют 15 пешеходных мостов через пруды. На прилегающей территории сделают удобные дорожки и современное освещение, высадят деревья и кустарники, разобьют газон и клумбы с многолетниками. Обустроят места тихого отдыха, 29 детских и спортивных площадок. Появится и зона для выгула собак.

По просьбе жителей будет создана новая инфраструктуру в парке "Долгие пруды" в районе Северный. Территории возле прудов благоустроят. Важная часть проекта — обновление маршрутов для неспешных прогулок и транзитных дорожек к Новодачному шоссе.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что с 2012 года 47 территорий в Москве получили статус особо охраняемых. В частности, он присвоен комплексу Филинского верхового болота на севере Москвы. Площадь охраняемой территории составляет 11,5 га. Здесь размещается болотный комплекс с водоемами, водотоками и топями. Водные объекты обладают высокой ценностью для регенерации кислорода, поддержания водного баланса и сохранения биологического разнообразия.

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