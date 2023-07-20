ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Современный спортивный объект появится на востоке Москвы

11:48
  • четверг
  • 20 июля 2023

В нем смогут заниматься и дети, и люди в возрасте

В столичном районе Вешняки построят физкультурно-оздоровительный комплекс.

Участок в 0,5 гектара расположен по адресу: улица Молдагуловой, владение 5. Площадь четырехэтажного здания составит более восьми тысяч квадратных метров.

Комплекс станет центральной частью спортивной инфраструктуры района, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Подобные объекты стимулируют развитие физической культуры у жителей разных возрастов", - отметила она.

ФОК будет построен за счет средства инвестора, которого определят в ходе торгов. Также будет организован дополнительный автомобильный проезд и благоустроена прилегающая к комплексу территория.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Спортзал
Спортзал
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.