Современный спортивный объект появится на востоке Москвы

В нем смогут заниматься и дети, и люди в возрасте

В столичном районе Вешняки построят физкультурно-оздоровительный комплекс. Участок в 0,5 гектара расположен по адресу: улица Молдагуловой, владение 5. Площадь четырехэтажного здания составит более восьми тысяч квадратных метров. Комплекс станет центральной частью спортивной инфраструктуры района, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. "Подобные объекты стимулируют развитие физической культуры у жителей разных возрастов", - отметила она. ФОК будет построен за счет средства инвестора, которого определят в ходе торгов. Также будет организован дополнительный автомобильный проезд и благоустроена прилегающая к комплексу территория. Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"