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Боррель заявил о намерении посетить Китай "вскоре после лета"

11:41
  • четверг
  • 20 июля 2023

Визит дипломата в Пекина откладывался уже дважды

Откладывавшийся неоднократно визит в Китай пройдет уже этой осень. Об этом перед началом заседания глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в Брюсселе заявил Жозеп Боррель.   

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"Я надеюсь, что мой визит в Китай состоится в скором времени после лета", - заявил глава дипломатии Евросоюза Боррель, чьи слова приводит РИА Новости.  

Он также добавил, что одной из главных тем заседания является обсуждение отношений с Пекином в рамках предстоящей видеоконференции с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что после завершения черноморской инициативы страны ЕС должны активнее вывозить продовольствие с Украины через территории европейских государств.   

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