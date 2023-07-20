Боррель заявил о намерении посетить Китай "вскоре после лета"

Визит дипломата в Пекина откладывался уже дважды

Откладывавшийся неоднократно визит в Китай пройдет уже этой осень. Об этом перед началом заседания глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в Брюсселе заявил Жозеп Боррель.

"Я надеюсь, что мой визит в Китай состоится в скором времени после лета", - заявил глава дипломатии Евросоюза Боррель, чьи слова приводит РИА Новости.

Он также добавил, что одной из главных тем заседания является обсуждение отношений с Пекином в рамках предстоящей видеоконференции с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что после завершения черноморской инициативы страны ЕС должны активнее вывозить продовольствие с Украины через территории европейских государств.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"