ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин отметил роль ветеранов спецоперации в общественной деятельности

11:56
  • четверг
  • 20 июля 2023

Президент поприветствовал участников первого форума ветеранов боевых действий СВО

Российские власти и общество должны создавать все условия для участия ветеранов специальной военной операции в активной общественной деятельности и реализации социальных инициатив. Об этом заявил в четверг, 20 июля, президент России Владимир Путин в обращении к проходящему в Москве первому форуму ветеранов боевых действий СВО.

Глава государства назвал очень важным, что бойцы и командиры, которые в наши дни мужественно защищают Россию и с честью выдержали фронтовые испытания, включаются в активную общественную деятельность, в реализацию значимых социальных, благотворительных, волонтерских проектов и инициатив, сообщает ТАСС.

Ранее министр чрезвычайных ситуаций России Александр Куренков рассказал, работающие в зоне спецоперации сотрудники МЧС могут получить статус ветеранов боевых действий. Также министр предложил создать в России межведомственные штабы гражданской обороны, отметив, что за основу будет взят опыт Донецкой Народной Республики.

К 16 июня статус ветерана боевых действий получили более 133 тысяч участников специальной военной операции (СВО). В России реализуется комплекс мер поддержки ветеранов боевых действий, которые постоянно совершенствуются.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и военнослужащие
Владимир Путин и военнослужащие
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.