Путин отметил роль ветеранов спецоперации в общественной деятельности

Президент поприветствовал участников первого форума ветеранов боевых действий СВО

Российские власти и общество должны создавать все условия для участия ветеранов специальной военной операции в активной общественной деятельности и реализации социальных инициатив. Об этом заявил в четверг, 20 июля, президент России Владимир Путин в обращении к проходящему в Москве первому форуму ветеранов боевых действий СВО.

Глава государства назвал очень важным, что бойцы и командиры, которые в наши дни мужественно защищают Россию и с честью выдержали фронтовые испытания, включаются в активную общественную деятельность, в реализацию значимых социальных, благотворительных, волонтерских проектов и инициатив, сообщает ТАСС.

Ранее министр чрезвычайных ситуаций России Александр Куренков рассказал, работающие в зоне спецоперации сотрудники МЧС могут получить статус ветеранов боевых действий. Также министр предложил создать в России межведомственные штабы гражданской обороны, отметив, что за основу будет взят опыт Донецкой Народной Республики.

К 16 июня статус ветерана боевых действий получили более 133 тысяч участников специальной военной операции (СВО). В России реализуется комплекс мер поддержки ветеранов боевых действий, которые постоянно совершенствуются.

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