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Путин выступит на саммите БРИКС дистанционно 23 августа

12:10
  • четверг
  • 20 июля 2023

Президент будет участвовать во всех обсуждениях саммита

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в дистанционном формате.
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Его выступление запланировано на воскресенье, 23 июля, сообщил шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал. По его словам, российский лидер сам принял решение не приезжать в Йоханнесбург, но будет участвовать во всех обсуждениях саммита, передает РИА Новости.

Саммит БРИКС пройдет в ЮАР с 22 по 24 августа. Ожидается личное присутствие лидеров Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Путин не приедет в Йоханнесбург на саммит БРИКС, он присоединится к заседаниям по видео-конференц-связи.  Вместо него в ЮАР полетит глава МИД России Сергей Лавров.

17 марта суд в Гааге выдал ордер на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного при главе государства по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. МУС утверждает, что речь идет о якобы "незаконном вывозе детей" с Украины. ЕС требует выдачи ордера по такому же обвинению на арест белорусского лидера Александра Лукашенко.

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