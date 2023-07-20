Американских политиков не волнует судьба украинского народа

Западные страны используют граждан Украины в качестве "расходного материала" в противостоянии с Россией. Об этом в интервью Redacted News заявил американский аналитик Джеймс Джатрас.

"Украина здесь ни при чем, ни при чем и украинцы, они просто расходный материал", - заявил Джатрас.

При этом политолог подчеркнул, что страны Запады не заинтересованы в мирном урегулировании кризиса на Украине. По его словам, американские и европейские политики такими действиями приближают начало третьей мировой войны.

Он также добавил, что жизнь украинского народа изменится в лучшую сторону лишь после кардинального пересмотра внешнеполитической стратегии США.

Ранее заместитель главы Пентагона Уильям Лаплант заявил, что стратегия западных стран по снабжению Украины оружием переходит от передачи тяжелых вооружений и боеприпасов к ремонту подбитой военной техники. По его словам, США и ЕС создадут ремонтные предприятия на территории Европы.

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