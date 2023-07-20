Думский комитет одобрил увеличение штрафа за неявку в военкомат до 50 тысяч рублей

Соответствующие поправки предлагают внести в КоАП

Комитет Государственной думы России по государственному строительству и законодательству одобрил поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым штрафы для граждан за неявку по повестке в военные комиссариаты будут существенно увеличены.

В случае принятия данных поправок неявка без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову органа, осуществляющего воинский учет, обернется штрафом от 40 тысяч до 50 тысяч рублей.

Тем, кто не сообщит в военкомат о смене семейного положения, образования, места работы или учебы или должности, а также не предоставит информацию о своем переезде без регистрации, придется уплатить штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Такие же санкции грозят россиянам, которые не предоставят компетентным органам данные о своем выезде из России более чем на полгода либо о своем возвращении в страну, сообщает РИА Новости.

15 июля Министерство обороны официально объявило о завершении в России весеннего призыва 2023 года на срочную службу. В Вооруженные силы и другие воинские формирования направлены 147 тысяч человек. Выслужившие установленные сроки своевременно уволены и направлены к местам проживания.

При этом ранее ведомство предложило ставить граждан на воинский учет без явки в военкомат. Снимать с учета военные тоже предлагают заочно. Делать это военные комиссариаты будут на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах. Гражданам будут приходить соответствующие уведомления на портале "Госуслуги".

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