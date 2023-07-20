Запад вновь проявил двойные стандарты

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), отказав в рассмотрении иска России против Украины, лишь подтвердил правильность решения российской стороны о выходе из Совета Европы. Такое заявление в четверг, 20 июля, сделали в Министерстве иностранных дел России.

Российская сторона обвиняла Украину в "убийствах, похищениях, принудительном переселении, вмешательствах в избирательное право, ограничениях на использование русского языка и нападения на российские посольства и консульства".

ЕСПЧ мотивировал отказ в рассмотрении иска тем, что заявление и приложенные доказательства были поданы на русском языке, причем Москва якобы оттягивала предоставление надлежащим образом подготовленных документов а английском или французском языках.

Российское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что отказ в рассмотрении иска под надуманными предлогами — это демонстрация двойных стандартов ЕСПЧ, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин, поясняя, почему решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не подлежат исполнению в нашей стране, отметил, что предвзятость и пристрастность для судебной власти неприемлемы. По словам российского лидера, эффективная защита прав и свобод граждан судами — это залог развития России как правового демократического государства.

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