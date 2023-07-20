Захарова: США требуют от Зеленского наступать любой ценой

Западные спонсоры требуют от Киева оправдать вложенные деньги

Американские кураторы требуют от украинского лидера Владимира Зеленского продолжить "самоубийственное" контрнаступление ВСУ. Об этом в ходе очередного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Теперь от режима Зеленского требуют одного - оправдать вложенные в него средства и любой ценой продолжать самоубийственное контрнаступление", - заявила Захарова, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что ситуация в зоне СВО не устраивает западных спонсоров Киева. По ее словам, американские и европейские политики требуют от командования ВСУ результатов от контрнаступления.

Она также добавила, что украинские контрнаступление будет "долгим и кровопролитным".

Ранее американский аналитик Джеймс Джатрас заявил, что США используют граждан Украины в качестве "расходного материала" в противостоянии с Россией. По его словам, западные страны не заинтересованы в мирном урегулировании украинского кризиса.

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