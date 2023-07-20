ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле рассказали о гибели в СВО командира за день до присвоения звания Героя России

12:39
  • четверг
  • 20 июля 2023

Россия продолжает спецоперацию

Командир ВС России с позывным "Ташкент", с которым в четверг, 20 июля, прощаются в Тамбовской области, не дожил один день до указа президента России о присвоении ему звания Героя России. Об этом рассказал начальник управления главы государства по общественным проектам Сергей Новиков на первом форуме ветеранов боевых действий спецоперации.

Минобороны представило новых героев спецоперации
Точность и выдержка: представлены новые герои спецоперации

Чиновник отметил, что боец был представлен к званию Героя России, "уже указ был на подписи, и вот он гибнет". По этой причине указ переделали с пометкой "посмертно".

После этого Новиков попросил участников форума почтить память бойцов, погибших во время спецоперации, минутой молчания, сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что вся страна и весь наш многонациональный народ поддерживают доблестных российских воинов и гордится верными сынами и дочерьми Родины. Глава государства напомнил, что в ходе специальной военной операции солдаты и офицеры Вооруженных сил России защищают наших людей, территориальную целостность страны и ее право на суверенное развитие.

Российский лидер подчеркивал, что "все, кто на передовой, все и есть герои", при этом "неважно даже, к каким наградам они представлены".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Звание Героя России
Звание Героя России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.