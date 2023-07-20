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МИД ФРГ: процесс вступления Турции в ЕС зашел в тупик

13:14
  • четверг
  • 20 июля 2023

Ходят слухи, что Анкара обменяла согласие на принятие Швеции в НАТО на свое членство в ЕС

Переговорный процесс по вступлению Турции в Европейский союз застопорился в последние годы и зашел в глубокий тупик. Такое заявление сделала в четверг, 20 июля, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
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Политик напомнила про "очень четкие правила в отношении процессов присоединения" к интеграционному объединению, а в Турции "основные главы, которые необходимы для этих переговоров — верховенство закона, защита прав человека — не только не реализованы, но и далеки от этого".

При этом Бербок подчеркнула важность сохранения диалога с Турцией по вопросу ее вступления в ЕС, несмотря на то, что переговоры по данному вопросу "оказались глубоко замороженными", сообщает ТАСС.

В июле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что турецкие власти намерены приложить усилия для ускоренного вступления страны в Евросоюз. По словам политика, "в Евросоюзе положительная атмосфера относительно оживления нашего процесса евроинтеграции".

При этом в Белом доме уверяли, что американские власти всегда поддерживали стремление Турции стать полноценным членом "европейской семьи".

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