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Боец ВСУ рассказал, как неожиданно проснулся в российском плену

13:05
  • четверг
  • 20 июля 2023

Его разбудили солдаты ВС России

Солдат украинской армии после бегства однополчан проснулся в российском плену. Об этом в интервью информагентству РИА Новости рассказал пленный украинец Евгений Голоднов.  

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Отмечается, что изначально мужчину призвали на фронт в качестве водителя, однако машины для него не нашлось. Затем его прикомандировали к 28-му батальону.

По словам украинского военного, приехав в зону СВО, его батальон занимался укреплением новых позиций, и уже к вечеру командиры приказали всем ложиться спать.

Он также добавил, что его должен был разбудить сослуживец перед выходом на позиции.

"Они отходили или отбегали, не знаю, то есть меня разбудили уже российские войска", - заключил Голоднов.

Ранее австралийский наемник из интернационального легиона ВСУ с позывным "Буш" заявил, что командиры ВСУ в ходе провального контрнаступления Украины были неоднократно уличены не только в произволе, но и в халатном отношении к солдатам собственных подразделений.

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