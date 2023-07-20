МВД разъяснило, можно ли ездить на электросамокате вдвоем

За несоблюдение правил грозят штрафы

Одним из часто выявляемых правонарушений является то, что люди ездят вдвоем на электросамокате, не предназначенном для этого. Об этом в четверг, 20 июля, рассказал старший инспектор по особым поручениям отдела нормативно-правового регулирования и внешнего взаимодействия главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Виктор Стельмах.

Представитель министерства уточнил, что правила дорожного движения разрешают ездить на средствах индивидуальной мобильности вдвоем, если это предусмотрено конструкцией.

Однако Стельмах заявил, что не знает такие виды СИМ, которые по конструкции позволяют перевозить нескольких людей.

Он также подчеркнул, что увеличение числа дорожно-транспортных происшествий с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности связано с тем, что быстро растет количество данных транспортных средств, а не с тем, что нормы ПДД не работают, сообщает ТАСС.

В июне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице не планируют полностью запрещать передвижение на электросамокатах, однако с нарушениями "будем бороться". Градоначальник предложил привлечь к решению проблемы искусственный интеллект, который мог бы просчитать, на каких улицах нужно вводить ограничения скорости.

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