В Кремле отреагировали на переброску ВС Польши к границе с Белоруссией

Ведется работа по безопасности Союзного государства

Агрессивность Польши требует повышенного внимания России и Белоруссии.

Об этом в четверг, 20 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это реальность, действительно, агрессивность Польши, такое враждебное отношение и к Белоруссии, и к Российской Федерации. Конечно, это повод для повышенного внимания", - отметил представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Песков добавил, что ведется работа по усилению безопасности Союзного государства.

Ранее Минобороны Польши заявило о переброске к границам Белоруссии двух военных бригад – 12-ой и 17-ой. Их расквартировали на новой базе в Кольне и в Белой Подляске.

"Мы знаем, что группа "Вагнера" была переброшена в Белоруссию. В связи с этим мы усилили восток Польши", - заявил министр обороны национальной обороны Польши Мариуш Блащак (цитата по "Интерфаксу").

В начале июля президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя размещение на территории республики бойцов ЧВК "Вагнер", заявил, что их опыт может быть использован для обороны.

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