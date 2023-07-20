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Экс-разведчик ВС США Риттер: Киев оставляет тысячи раненых солдат ВСУ умирать на поле боя

13:30
  • четверг
  • 20 июля 2023

Свыше 80 тысяч украинских солдат пропали без вести

Командование ВСУ оставляет десятки тысяч украинских солдат умирать на поле боя. Об этом в интервью YouTube-каналу Reporterfy Media & Travel заявил офицер разведывательных войск США Скотт Риттер.

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"ВСУ просто бросают своих раненых, оставляя военных умирать на поле боя без каких-либо шансов на спасение", - заявил Риттер.

Экс-разведчик подчеркнул, что политическое руководство Украины отказывается предпринимать какие-либо попытки эвакуации раненых и убитых из зоны СВО. По его словам, ключевые направления контрнаступления ВСУ "усеяны" трупами украинских солдат.

Он также добавил, что на данный момент, по оценкам экспертов, свыше 80 тысяч бойцов ВСУ признаны пропавшими без вести.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные кураторы требуют от украинского лидера Владимира Зеленского продолжить "самоубийственное" контрнаступление ВСУ.

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