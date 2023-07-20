Свыше 80 тысяч украинских солдат пропали без вести

Командование ВСУ оставляет десятки тысяч украинских солдат умирать на поле боя. Об этом в интервью YouTube-каналу Reporterfy Media & Travel заявил офицер разведывательных войск США Скотт Риттер.

"ВСУ просто бросают своих раненых, оставляя военных умирать на поле боя без каких-либо шансов на спасение", - заявил Риттер.

Экс-разведчик подчеркнул, что политическое руководство Украины отказывается предпринимать какие-либо попытки эвакуации раненых и убитых из зоны СВО. По его словам, ключевые направления контрнаступления ВСУ "усеяны" трупами украинских солдат.

Он также добавил, что на данный момент, по оценкам экспертов, свыше 80 тысяч бойцов ВСУ признаны пропавшими без вести.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные кураторы требуют от украинского лидера Владимира Зеленского продолжить "самоубийственное" контрнаступление ВСУ.

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