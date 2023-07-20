ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков уточнил формат участия Путина в саммите БРИКС

13:46
  • четверг
  • 20 июля 2023

Лично президент не поедет на мероприятие

Российский лидер Владимир Путин выступит на саммите БРИКС (Бразилия Россия, Индия, Китай, ЮАР), также при необходимости примет участие в обмене мнениями. Об этом в четверг, 20 июля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ЮАР анонсировала встречу лидеров стран БРИКС

Чиновник подчеркнул, что речь идет о полноценном участии Путина в мероприятиях саммита, сообщает РИА Новости.

Вопрос об участии Владимира Путина в саммите БРИКС в ЮАР в очном формате возник в связи с выдачей Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест российского лидера.

Российскую делегацию на саммите будет возглавлять министр иностранных дел Сергей Лавров, а Владимир Путин поучаствует в мероприятии по видеоконференцсвязи. Его выступление запланировано на воскресенье, 23 июля, сообщил шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.