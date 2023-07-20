Песков уточнил формат участия Путина в саммите БРИКС

Лично президент не поедет на мероприятие

Российский лидер Владимир Путин выступит на саммите БРИКС (Бразилия Россия, Индия, Китай, ЮАР), также при необходимости примет участие в обмене мнениями. Об этом в четверг, 20 июля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Чиновник подчеркнул, что речь идет о полноценном участии Путина в мероприятиях саммита, сообщает РИА Новости.

Вопрос об участии Владимира Путина в саммите БРИКС в ЮАР в очном формате возник в связи с выдачей Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест российского лидера.

Российскую делегацию на саммите будет возглавлять министр иностранных дел Сергей Лавров, а Владимир Путин поучаствует в мероприятии по видеоконференцсвязи. Его выступление запланировано на воскресенье, 23 июля, сообщил шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"