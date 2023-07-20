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Россия предостерегла Украину от строительства оружейного завода Rheinmetall

14:00
  • четверг
  • 20 июля 2023

Он станет законной целью для российских военных

Строительство завода германской компании Rheinmetall по производству бронетехники на Украине не обойдется без последствий. Об этом предупредила в четверг, 20 июля, официальный представитель российского министра иностранных дел Мария Захарова.

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Как подчеркнула чиновница, такой завод, если он будет построен, станет наряду с любыми другими объектами оборонного комплекса Украины законной военной целью для Вооруженных сил России, сообщает РИА Новости.

В июне заместитель украинского министра по вопросам развития стратегических отраслей промышленности Сергей Боев сообщал, что Украина ведет переговоры с западными производителями оружия о создании производств на своей территории.

Конкретные компании Боев не назвал, но отметил, что они представляют ФРГ, Италию, Францию и ряд восточноевропейских государств. При этом есть предприниматели, готовые вложиться в производство дронов.

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