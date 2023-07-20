Россия предостерегла Украину от строительства оружейного завода Rheinmetall

Он станет законной целью для российских военных

Строительство завода германской компании Rheinmetall по производству бронетехники на Украине не обойдется без последствий. Об этом предупредила в четверг, 20 июля, официальный представитель российского министра иностранных дел Мария Захарова.

Как подчеркнула чиновница, такой завод, если он будет построен, станет наряду с любыми другими объектами оборонного комплекса Украины законной военной целью для Вооруженных сил России, сообщает РИА Новости.

В июне заместитель украинского министра по вопросам развития стратегических отраслей промышленности Сергей Боев сообщал, что Украина ведет переговоры с западными производителями оружия о создании производств на своей территории.

Конкретные компании Боев не назвал, но отметил, что они представляют ФРГ, Италию, Францию и ряд восточноевропейских государств. При этом есть предприниматели, готовые вложиться в производство дронов.

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