СКЦ по зерновой сделке завершил работу

Это вызвало недовольство у некоторых участников, отметили в МИД
Расположенный в Стамбуле совместный координационный центр (СКЦ) по зерновой сделке завершил свою работу.
Информацию подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Действительно, он завершил работу, к очевидному крайнему неудовольствию определенных его участников", - сказала она (цитата по РИА Новости).
Дипломат добавила, что у нее пока нет деталей по данной теме, которыми она могла бы поделиться.
Ранее турецкие СМИ написали, что российская делегация покинула совместный координационный центр (СКЦ) .Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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