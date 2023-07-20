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СКЦ по зерновой сделке завершил работу

14:12
  • четверг
  • 20 июля 2023

Это вызвало недовольство у некоторых участников, отметили в МИД

Расположенный в Стамбуле совместный координационный центр (СКЦ) по зерновой сделке завершил свою работу.

Информацию подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Действительно, он завершил работу, к очевидному крайнему неудовольствию определенных его участников", - сказала она (цитата по РИА Новости). 

Дипломат добавила, что у нее пока нет деталей по данной теме, которыми она могла бы поделиться.

Ранее турецкие СМИ написали, что российская делегация покинула совместный координационный центр (СКЦ) .

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