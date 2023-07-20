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Илон Маск признался в непонимании происходящего в мировой экономике

13:47
  • четверг
  • 20 июля 2023

Настал период "турбулентности"

Постоянные изменения в мировой экономике не придают уверенности в завтрашнем дне. Об этом в ходе конференц-звонка по финансовым итогам Tesla во II квартале заявил основатель компании Илон Маск.   

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"В один день мне кажется, что мировая экономика разваливается на части, а на другой день все в порядке. Я не знаю, что, черт возьми, происходит", - заявил Маск, чьи слова приводит ТАСС.

При этом предприниматель подчеркнул, что в мировой экономике настали времена "турбулентности". По его словам, в связи с этим руководство компании Tesla в ближайшее время планирует снизить цены на электромобили.

Он также добавил, что такое решение закономерно, поскольку резкий рост процентных ставок не оставляет выбора руководству компании.   

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что немецкие танки Leopard 2 без особых усилий уничтожается противотанковым оружием и минами.

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