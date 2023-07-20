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Экстремальная жара больно ударила по кошелькам европейцев

14:56
  • четверг
  • 20 июля 2023

Счета выросли из-за использования кондиционеров

Изнуряющая жара испытывает на прочность жителей Испании. Зной неприятно отразился на счетах за электроэнергию, которые значительно выросли из-за использования кондиционеров.
Роман Вильфанд объяснил причину экстремальной жары в Европе

Похожая картина в Италии, где погода также ударила по карманам. Жители, изнывающие от палящего солнца и духоты, ищут спасения в тенистых и прохладных местах. А власти призывают проявлять особую осторожность. В больницах уже зафиксирован рост обращений. Пережить такую жару помогают и животным. Так, подопечных в римском зоопарке угощают фруктовым льдом и устраивают им водные процедуры.

Экстремальная жара зафиксирована также в Румынии, Греции и Испании.

А на Балканах ликвидируют последствия мощного шторма. Сильный ветер и ливни накрыли Словению, Сербию, Боснию и Хорватию. Погибли пять человек, есть пострадавшие. Сильный ветер валил деревья, и срывал кровлю домов. Повреждены автомобили. В Словении десятки тысяч людей остались без электричества.

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