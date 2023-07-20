Путин продлил действие ответных мер на санкции до 2025 года

Указ вступает в силу с момента опубликования

Президент России Владимир Путин продлил до конца 2025 года действие специальных экономических мер в ответ на санкции.

Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. Срок действия документа продлен до 31 декабря 2025 года. Указ вступает в силу с момента опубликования.

Действие ограничительных мер во внешней торговле были введены указом от марта 2022 года. Документ вводил ограничения на вывоз из страны и ввоз в нее отдельной продукции и сырья.

Ранее агентство РАР написало, что постпреды ЕС намерены согласовать расширение санкционного списка против России. В него хотят включить ряд физических и юридических лиц, "ответственных за дезинформационную деятельность".

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