Путин продлил действие ответных мер на санкции до 2025 года

Указ вступает в силу с момента опубликования
Президент России Владимир Путин продлил до конца 2025 года действие специальных экономических мер в ответ на санкции.
Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. Срок действия документа продлен до 31 декабря 2025 года. Указ вступает в силу с момента опубликования.
Действие ограничительных мер во внешней торговле были введены указом от марта 2022 года. Документ вводил ограничения на вывоз из страны и ввоз в нее отдельной продукции и сырья.
Ранее агентство РАР написало, что постпреды ЕС намерены согласовать расширение санкционного списка против России. В него хотят включить ряд физических и юридических лиц, "ответственных за дезинформационную деятельность".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"