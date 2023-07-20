Собянин посетил новый ТРЦ "Небо" в Солнцеве

Здесь создана полноценная инфраструктура современной спортшколы

Бассейны, танцевальные студии и даже художественные галереи! Торговые центры в Москве превращаются в точки притяжения для горожан. И Москва готова поддержать такие площадки. Об этом сегодня заявил Сергей Собянин, побывав в новом ТРЦ "Небо" в Солнцеве. Комплекс открыли в минувшем году, и он уже успел стать любимым местом досуга местных жителей.

Тренировка на маленьких воротах. Нападающие оттачивают снайперские удары, вратарь - скорость реакции. Ежедневно в центре подготовки "Spartak CityFootball" занимаются около 100 ребят: кстати, не только мальчики, но и девочки.

Два крытых футбольных поля размером 40 на 20 метров расположены не в отдельном спортивном манеже, как это было принято раньше. А в торгово-развлекательном центре "Небо" в столичном районе Солнцево. Здесь создана полноценная инфраструктура современной спортшколы: качественный искусственный газон, освещение, вентиляция, трибуны, просторные раздевалки и тренерские комнаты. Удобно и детям, и родителям: не нужно тратить время на поездку в другой район Москвы.

По соседству на этом же этаже ТРЦ занимаются танцоры. В школу-студию Аллы Духовой приходят взрослые и дети - разучивают хип-хоп, хаус и другие современные танцы. Занятие посетил Сергей Собянин.

Хореографы рассказывают, что давно искали новое помещение, чтобы расширить обучение на юго-западе Москвы. Площадка 380 квадратных метров оказалась вполне подходящей.

"Это очень удобно, в первую очередь, для родителей - мы должны учитывать их потребности. Они, приводя своих детей, могут провести час-полтора, пока идет наш урок, выпить чашку кофе, пройтись по магазинам. Поэтому это очень удобно", - рассказала Диана Епхиева, менеджер школ студии Аллы Духовой "Тодес".

Открытие спортивных, танцевальных и развлекательных площадок в столице становится позитивной тенденцией. Но развитие пока объективно сдерживают высокие затраты на перепрофилирование помещений под досуговую деятельность.

Чтобы помочь решить эту проблему, правительство Москвы предлагает гранты. Для получения необходимо соответствовать основным критериям. Общая площадь ТРЦ должна быть более 10 тыс. кв. м., а в результате перепрофилирования доля площадей увеличивается не меньше чем на 5 процентов.

Сегодня в столице открыты 686 крупных торговых центров, в которых, наряду с магазинами, есть фуд-корты, игровое, спортивное, культурное, образовательное пространство, а также можно решить различные бытовые вопросы.

Егор Киселёв, "ТВ Центр"

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