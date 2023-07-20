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Венгрия потребовала отчета о выделенных Украине деньгах

14:11
  • четверг
  • 20 июля 2023

Лидеры ЕС планируют выделить Киеву еще 20 млрд евро

Власти Венгрии требуют от ЕС полной отчетности о выделенных ранее киевскому режиму денежных средств. Об этом на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской) написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто

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"Венгерская позиция по-прежнему ясна: мы ждем отчета о более чем 10 миллионах евро, направленных Украине ранее", - написал Сийярто, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что, несмотря на требования венгерских властей о предоставлении отчетности, ведущие страны Европы продолжают бесконтрольно выделять деньги на нужды киевского режима.

Он также добавил, что на сегодняшнем заседании глав МИД ЕС в Брюсселе европейские политики планируют выделить Киеву еще порядка 20 млрд евро на "восстановление" украинской экономики.  

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что политические лидеры ведущих держав должны не допустить разделения мира на военно-политические блоки. По его словам, отмена "блокового мышления" позволит политикам принимать "здравые" решения.

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