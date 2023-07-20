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В Москве расшили психологическую помощь онкобольным

15:04
  • четверг
  • 20 июля 2023

Получить ее можно всех семи онкоцентрах

В Москве расширилась психологическая помощь для пациентов, страдающих онкозаболеваниями. Получить её у специалистов теперь можно уже во всех семи амбулаторных онкологических центрах города. Ещё год назад такая возможность была только в трёх в рамках пилотного проекта.

Консультации по-прежнему доступны как очно, так и по видеосвязи. Кроме того, можно и самим стать частью сообщества "Равный равному", чтобы помогать другим.

"Группы поддержки "Равный равному" может стать мощным ресурсом для преодоления сложной жизненной ситуации. Эти группы обычно ведут  люди, прошедшие это заболевание и которые смогли выйти в ремиссию. Они помогают найти ответы на различные сложные вопросы заболевания и преодоления", - объясняет онкопсихолог Ирина Зарудняя.

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