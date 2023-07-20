Убийцей 11-летнего мальчика в Москве оказался его друг

Подросток во всем сознался

На юге Москвы задержан 12-летний подросток, который подозревается в убийстве 11-летнего мальчика. Тело школьника с ножевыми ранениями нашли накануне вечером в коллекторе в парке на Каширском шоссе.

Мать рассказала, что во вторник сын ушёл гулять с другом, но домой так и не вернулся. Утром она обратилась в полицию. По камерам наблюдения удалось отследить весь путь мальчиков. На одной записи видно, как они вместе заходят в парк, а выбегает оттуда уже один подозреваемый.

"Возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего, в ходе расследования которого установлена причастность к совершению преступления 12-летнего мальчика, который сознался в содеянном и подробно рассказал о событиях, произошедших 18 июля. По месту жительства подростка обнаружена одежда со следами крови", - сообщила Людмила Нефедова, представитель прокуратуры Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"