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Убийцей 11-летнего мальчика в Москве оказался его друг

15:09
  • четверг
  • 20 июля 2023

Подросток во всем сознался

На юге Москвы задержан 12-летний подросток, который подозревается в убийстве 11-летнего мальчика. Тело школьника с ножевыми ранениями нашли накануне вечером в коллекторе в парке на Каширском шоссе.

Мать рассказала, что во вторник сын ушёл гулять с другом, но домой так и не вернулся. Утром она обратилась в полицию. По камерам наблюдения удалось отследить весь путь мальчиков. На одной записи видно, как они вместе заходят в парк, а выбегает оттуда уже один подозреваемый.

"Возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего, в ходе расследования которого установлена причастность к совершению преступления 12-летнего мальчика, который сознался в содеянном и подробно рассказал о событиях, произошедших 18 июля. По месту жительства подростка обнаружена одежда со следами крови", - сообщила Людмила Нефедова, представитель прокуратуры Москвы.

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