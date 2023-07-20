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В Москве реконструируют Голутвинский дюкер

15:39
  • четверг
  • 20 июля 2023

Он проложен по дну водоотводного канала между Крымской и Болотной набережной

Одолжили технологию. В Москве реконструируют Голутвинский дюкер. Это магистраль с 1954 года обеспечивает газом одного из крупнейших потребителей столицы - тепловую станцию ГЭС-1. Чтобы не нарушить привычную жизнь москвичей, при ремонте решено было использовать уникальный метод - микротоннелирование. Что это такое и у кого подсмотрели идею?

Строители аккуратно укрепляют технический котлован прямо на Болотной набережной. При реконструкции инфраструктуры в центре Москвы надо действовать предельно осторожно. Особенно рядом с действующим газопроводом, который сейчас предстоит заменить.

"Технология подразумевает проведение работ с одного рабочего котлована. То есть не будет никаких траншей. Обычная привычная жизнь города не будет никак нарушена. Не будут повреждены никакие коммуникации", - отметил Станислав Сафонов, начальник отдела строительства и реконструкции газовых сетей.

Голутвинский дюкер – или попросту магистральная труба – проложен по дну водоотводного канала между Крымской и Болотной набережной. Он снабжает газом ГЭС №1, которая, в свою очередь, обеспечивает электричеством практически весь центр столицы. Работа предстоит сложная. Нужно прорыть на глубине 10 метров от дна канала тоннель и установить туда современный газопровод со всем диагностическим оборудованием. Общую идею подсмотрели у метростроителей. Оказалось, что такая технология – идеальное решение для реконструкции газовых сетей.

"Данный метод называется микротоннелирование. Осуществляется тоннелепроходческим комплексом. В настоящий момент ведутся работы по креплению будущего котлована методом буросыпучих свай. Сваи бурятся на глубину порядка 28 метров", - пояснил Станислав Сафонов.  

Тоннелепроходческий щит пройдет до второго технического котлована на другом берегу – это без малого 150 метров. После этого там будет устанавливаться бетонная облицовка, в которой уже пройдет сама магистральная труба. Сегодня действующий газопровод лежит на дне реки, и его ежегодно осматривают водолазы. Теперь этого делать не придётся. За всем происходящим в тоннеле будет следить умный компьютер. Он же перекроет газ в случае утечки.

"Место производственных работ минимальное. И соответственно не требует дополнительных усилий со стороны водолазов и сварщиков", - сообщил Андрей Торопцев, начальник управления по реализации инвестиционных проектов АО "МосГаз".  

Голутвинский дюкер не единственный в Москве. Всего в городе таких скрытых газопроводов 12 общей протяженностью 7 километров и 9 уже заменены. Программу по их реконструкции запустили в 18-м году. И проводят ее так, чтобы не нарушить привычную жизнь москвичей.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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