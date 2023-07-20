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Ударивший посетителя Парка Горького подросток арестован

15:08
  • четверг
  • 20 июля 2023

Инцидент произошел еще в июне

Замоскворецкий суд отправил под стражу 16-летнего подростка, который в июне напал на молодого человека в Парке Горького.

Резонансное видео появилось в соцетях несколько дней назад. На кадрах видно, как двое молодых людей разговаривают с мужчиной, сидящим на лавочке. Неожиданно третий наносит ему сидльный удар ногой прямо в голову.

После происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Обвиняемый вину признал. Его друзья проходят по делу в качестве свидетелей.
 

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Задержанный за нападение на посетителя Парка Горького
Задержанный за нападение на посетителя Парка Горького
Нападение на посетителя Парка Горького
Нападение на посетителя Парка Горького
Задержанный посетитель Парка Горького
Задержанный посетитель Парка Горького
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