Ударивший посетителя Парка Горького подросток арестован

Инцидент произошел еще в июне

Замоскворецкий суд отправил под стражу 16-летнего подростка, который в июне напал на молодого человека в Парке Горького.

Резонансное видео появилось в соцетях несколько дней назад. На кадрах видно, как двое молодых людей разговаривают с мужчиной, сидящим на лавочке. Неожиданно третий наносит ему сидльный удар ногой прямо в голову.

После происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Обвиняемый вину признал. Его друзья проходят по делу в качестве свидетелей.



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