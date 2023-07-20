Технику ликвидируют ВС России в ходе спецоперации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с нехваткой запчастей для ремонта боевых машин пехоты (БМП) Bradley и другой техники, поставленной Западом. Об этом в четверг, 20 июля, рассказали информированные источники.

По словам собеседников The Washington Post, дефицит запчастей мешает ВСУ быстро ремонтировать поврежденные машины и отправлять их обратно на фронт.

Из-за этого украинские военные вынуждены использовать некоторые Bradley как "доноров", полностью заменяя исправные запчасти на неисправные компоненты с других машин, а затем отправляя БМП на ремонт в Польшу.

Ранее заместитель главы Пентагона Уильям Лаплант заявлял, что стратегия западных стран по вооружению Украины переходит от передачи оружия и боеприпасов к ремонту подбитой в зоне спецоперации военной техники. Чиновник подчеркнул, что на сегодняшний день киевский режим накопил "ошеломляющий" арсенал подбитой военной техники, который нуждается в немедленном обслуживании и ремонте, поэтому в Европе создаются ремонтные предприятия.

При этом президент России Владимир Путин подчеркивал, что в ходе контрнаступления, начавшегося 4 июня, ВСУ понесли существенные потери и в живой силе, и в военной технике, причем западные образцы тоже хорошо горят.

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