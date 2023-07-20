Киев потребовал от Польши обеспечить экономическое выживание Украины

Украинские власти недовольны польским эмбарго на зерно

Украина и мир снова находятся на грани глобального продовольственного кризиса, а Польша в это время ведет себя эгоистично. Такое мнение в четверг, 20 июля, высказала украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Политик потребовала от партнеров работать сообща, чтобы обеспечить глобальную продовольственную безопасность и "экономическое выживание" Украины. Это означает, в том числе, обеспечение беспрепятственного экспорта украинской продукции в ЕС.

Кроме того, Стефанишина призвала к созданию компенсационного механизма для украинских фермеров, сообщает РИА Новости.

Ранее польский министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телюс рассказал, что Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия подписали декларацию о продлении запрета на ввоз зерна с Украины с сохранением транзита в третьи страны. Глава кабмина Польши Матеуш Моравецкий при этом пригрозил, что если Еврокомиссия откажется согласовать продление данного запрета, Варшава введет его самостоятельно.

Эту меру Варшава объясняет необходимостью защиты собственных фермеров, которые оказываются в проигрышном положении из-за преференций для украинской сельскохозяйственной продукции.

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