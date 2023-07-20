Проект "Спортивные выходные" отметит день рождения на полях МУФ в "Лужниках"

Для гостей подготовили обширную спортивную и развлекательную программу

В олимпийском комплексе "Лужники" 5 и 6 августа пройдет фестиваль в честь дня рождения проекта "Спортивные выходные". Об этом в четверг, 20 июля, рассказали в пресс-службе столичного департамента спорта.

В 2023 году полюбившийся многим горожанам проект "Спортивные выходные" празднует свое трехлетие. Для гостей олимпийского комплекса организаторы подготовили обширную спортивную и развлекательную программу. Их ждут тренировки в режиме нон-стоп по действующим направлениям проекта, спортивно-музыкальные мероприятия, арт-объекты и тематические фотозоны, где можно сразу распечатать снимки.

Кроме того, будет организована лаундж-зона, где гости смогут отдохнуть между занятиями.

"Спортивные выходные" – это совместный проект столичного департамента спорта и центров госуслуг "Мои документы", в рамках которого каждый может присоединиться к бесплатным тренировкам под руководством профессиональных тренеров. Занятия проходят в популярных местах Москвы – в музеях-заповедниках "Царицыно" и "Коломенское", в Доме культуры "ГЭС-2", на ВДНХ, в парке Северного речного вокзала и других площадках.

В мае мэр столицы Сергей Собянин объявил об открытии с 3 июня в Москве летнего сезона "Спортивных выходных", который проводится на 26 площадках и онлайн. Тренировки можно выбрать на сайте sportsweekend.ru/parks и в центрах госуслуг. Для тех, кто предпочитает тренироваться дома, на канале проекта проходят новые утренние зарядки — в 7:00 по будням. Кроме того, можно присоединиться к мастер-классам по разным видам спорта.

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