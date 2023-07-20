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Минобороны сообщило о продолжении "ударов возмездия" под Одессой

14:44
  • четверг
  • 20 июля 2023

Поражены места хранения безэкипажных катеров

Минобороны России сообщило о новых ударах возмездия в Одесской области.

Сегодня ночью Вооруженные силы (ВС) России поразили цеха производства и места хранения безэкипажных катеров украинских военно-морских сил, рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удар был нанесен высокоточным оружием морского и воздушного базирования, говорится в сводке военного ведомства.

Кроме того, ВС России уничтожили объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ в районе Николаева.

Накануне российская армия нанесла удар по складам боеприпасов в Одессе и авиабазе Канатово воздушных сил Украины в Кировоградской области.

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