В Индии выразили надежду на личное присутствие Путина на саммите G20

Власти надеются на личное присутствие каждого из участников саммита

Власти Индии ожидают приезд президента России Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки". Об этом в ходе очередного брифинга заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи.

"Мы хотели бы надеяться, что все приглашенные смогут лично принять в нем участие", - заявил Багчи, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что, несмотря на устные и письменные подтверждения лидеров стран об участии в предстоящем саммите, на сегодняшний день нельзя утверждать точно о физическом визите того или иного политика на встречу.

Он также добавил, что власти Индии с нетерпением ждут визит каждого из участников саммита в Нью-Дели.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что "Большая семерка" не отражает экономические чаяния планеты в отличие от "Группы двадцати".

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