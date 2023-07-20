ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Индии выразили надежду на личное присутствие Путина на саммите G20

14:58
  • четверг
  • 20 июля 2023

Власти надеются на личное присутствие каждого из участников саммита

Власти Индии ожидают приезд президента России Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки". Об этом в ходе очередного брифинга заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи.

Россия предложила G20 поучаствовать в своих научных проектах
Песков объяснил преимущество G20 перед G7

"Мы хотели бы надеяться, что все приглашенные смогут лично принять в нем участие", - заявил Багчи, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что, несмотря на устные и письменные подтверждения лидеров стран об участии в предстоящем саммите, на сегодняшний день нельзя утверждать точно о физическом визите того или иного политика на встречу.  

Он также добавил, что власти Индии с нетерпением ждут визит каждого из участников саммита в Нью-Дели.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что "Большая семерка" не отражает экономические чаяния планеты в отличие от "Группы двадцати".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин на саммите G20
Владимир Путин на саммите G20
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.