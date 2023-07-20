Госдума разрешила силовикам и ЧОП сбивать любые дроны

Соответствующие поправки приняты 20 июля

Нижняя палата российского парламента в четверг, 20 июля, приняла закон, разрешающий пресекать движение беспилотников представителям силовых структур, служащим спасательных воинских формирований Министерства чрезвычайных ситуаций и сотрудникам частных охранных предприятий, если они проходили подготовку для обеспечения антитеррористической защищенности объектов.

Принятые поправки касаются не только воздушных, но также подводных, надводных и иных беспилотных аппаратов, сообщает РИА Новости.

В ночь на 3 мая Украина предприняла попытку атаковать Кремль при помощи беспилотников. Попытка была сорвана, дроны ликвидированы, никто не пострадал.

После этого первый заместитель председателя думского комитета по обороне Алексей Журавлев выступил с инициативой создать эскадрилью "орлов-перехватчиков" дронов, которая действовала бы не только в Кремле, но и в других местах.

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