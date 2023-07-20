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WP: ВСУ начали применять в бою американские кассетные боеприпасы

15:18
  • четверг
  • 20 июля 2023

Они запрещены во многих странах мира

Украинская армия уже начала использовать в боевых действиях кассетные боеприпасы, полученные от Соединенных Штатов. Об этом в четверг, 20 июля, рассказали источники из числа чиновников с Украины.
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Как пишет The Washington Post, ВСУ применили кассетные снаряды на юго-восточном участке фронта. С их помощью украинские военные попытались прорвать хорошо укрепленные российские позиции, замедлившие контрнаступление Украины.

Ранее китайское издание Global Times заявило, что решение действующей администрации президента США Джо Байдена отправить Украине кассетные боеприпасы является отсрочкой неизбежного поражения контрнаступления ВСУ. По словам военных аналитиков, политическое руководство США решилось на такой отчаянный шаг из-за несостоятельности американского оборонно-промышленного комплекса.

Российский лидер Владимир Путин предупредил, что у России есть право зеркально ответить на применение Киевом кассетных боеприпасов, хотя "до сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости".

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