Школьников разрешили привлекать к труду без согласия родителей

Госдума приняла поправки в закон "Об образовании"

Российских школьников в обязательном порядке будут привлекать к общественно полезному труду. Предложенные ранее всеми парламентскими фракциями поправки в закон "Об образовании в Российской Федерации" не вызвали возражений у депутатов. Госдума приняла законопроект сразу во втором и третьем чтениях.

Одновременно с внесением в закон нововведений из него исключается пункт о запрете привлекать школьников к труду без согласия родителей. Авторы инициативы поясняют, что под общественно полезным трудом для школьников подразумевается такая активность, как участие в оформлении класса или школьной площадки, помощь в библиотеке или музее, высадка деревьев или цветов на пришкольной территории.

Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова считает, что введенные новшества создадут основу для совершенствования школьной программы по труду. Кроме того, отмечается в пояснительной записке, это разовьет у детей чувство причастности к единому делу, поможет выработать активную жизненную позицию.

Коррекции подвергся еще один пункт закона "Об образовании". В соответствии с поправкой, школьная дисциплина "Основы безопасности жизнедеятельности" (известная как ОБЖ) будет переименована в "Основы безопасности и защиты Родины", передает ТАСС.

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