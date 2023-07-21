Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака

Скорпионам стоит остерегаться финансовых советов друзей

Овны

Вам стоит поостеречься и провести день на минимальной скорости: здоровье может подвести. Откажитесь от спорта, тяжелой работы, вредной еды и нервных собеседников.

Тельцы

Дети, племянники или друзья сегодня могут спровоцировать вас на крупные траты. Воздержитесь от покупок, которые скорее всего продиктованы минутными желаниями.

Близнецы

Неприятности могут прийти с работы или из дома. И там, и там у вас есть немало грешков, так что неудивительно, если их кто-то заметит и обратится за пояснениями.

Раки

Неожиданное письмо, сообщение или комментарий могут расстроить вас. Не будет ничего предосудительного, если вы проигнорируете нежелательные диалоги.

Львы

Доверчивым представителям знака сегодня лучше не принимать финансовых решений. Проведите день тихо и незаметно, не делайте крупных покупок и вам нечего будет терять.

Девы

Эмоции могут накрыть вас с головой – не слишком типичная история для представителей этого знака. Всему виной смесь энергий Луны, Марса и Сатурна – они кого угодно могут вывести из себя!

Весы

Какие-то тайные ваши планы сегодня потерпят крах – разрешите себе погоревать, но не дольше суток. А потом планируйте дела заново, но с учетом прошлых ошибок.

Скорпионы

Не совершайте сегодня совместных покупок и не слушайте финансовых советов друзей. Вообще будьте осторожнее с деньгами, занимайтесь чем угодно, кроме них.

Стрельцы

Вы можете сегодня напринимать эмоциональных решений на работе или дома. Воздержитесь от этого и сведите к минимуму контакты – чем тише вы будете себя вести, тем лучше.

Козероги

Вам придется сделать сложный выбор, так как кто-то из собеседников будет давить на жалость. Принимайте решения без эмоций и хорошенько проверяйте информацию.

Водолеи

Финансовые риски никуда не исчезли: вам по-прежнему лучше не пытаться разбогатеть или сменить работу. Отдыхайте – прекрасный и теплый июль бывает только раз в году!

Рыбы

Сложности в отношениях продолжаются, эмоции нарастают? Следите за тем, чтобы Сатурн не утащил вас в депрессию – озвучивайте свои чувства, говорите, а не уходите в себя.

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