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МВФ: укрепление доллара ведет к экономическим потерям бедных стран

15:32
  • четверг
  • 20 июля 2023

Слабые экономики не могут оправиться годами

Прошлогодние укрепление доллара не только оказало давление на валюты бедных стран, но и спровоцировало отток капитала из развивающихся рынков в развитые, передает Международный валютный фонд со ссылкой на новый доклад.  

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Уточняется, что реальный курс американской валюты за прошлый год вырос почти на 14%. При этом аналитики фонда выяснили, что укрепление доллара более чем на 10% ведет к снижению ВВП развивающихся стран в среднем на 2% ежегодно.  

Как отметили аналитики МВФ, уже в текущем году спровоцированные укреплением доллара рыночные дисбалансы начнут стремительно корректироваться.

Эксперты валютного фонда подчеркнули, что укрепление доллара почти не влияет на экономики богатейших стран мира. Так, например, пик потерь развитых экономических систем составляет всего лишь 0,6% ВВП.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что решение стран БРИКС о создании новой валюты может привести к окончательному падению финансовой гегемонии Вашингтона.

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