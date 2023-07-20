МВФ: укрепление доллара ведет к экономическим потерям бедных стран

Слабые экономики не могут оправиться годами

Прошлогодние укрепление доллара не только оказало давление на валюты бедных стран, но и спровоцировало отток капитала из развивающихся рынков в развитые, передает Международный валютный фонд со ссылкой на новый доклад.

Уточняется, что реальный курс американской валюты за прошлый год вырос почти на 14%. При этом аналитики фонда выяснили, что укрепление доллара более чем на 10% ведет к снижению ВВП развивающихся стран в среднем на 2% ежегодно.

Как отметили аналитики МВФ, уже в текущем году спровоцированные укреплением доллара рыночные дисбалансы начнут стремительно корректироваться.

Эксперты валютного фонда подчеркнули, что укрепление доллара почти не влияет на экономики богатейших стран мира. Так, например, пик потерь развитых экономических систем составляет всего лишь 0,6% ВВП.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что решение стран БРИКС о создании новой валюты может привести к окончательному падению финансовой гегемонии Вашингтона.

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