Киев объявил идущие в российские порты суда потенциальными целями

Украина запретила судоходство на северо-востоке Черного моря

Министерство обороны Украины в четверг, 20 июля, объявило о запрещении судоходства в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива.

Ведомство заявило, что с полуночи 21 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками, сообщает РИА Новости.

После прекращения Россией участия в зерновой сделке российское Министерство обороны предупредило, что гуманитарный коридор свернут, а следующие в украинские морские порты в акватории Черного моря суда считаются законными военными целями, поскольку они потенциально могут перевозить грузы военного назначения. Страны, под чьим флагом ходят эти суда, будут считаться участниками украинского конфликта на стороне киевского режима.

Кроме того, командование Черноморского флота предупредило мореплавателей о минной опасности на судоходном маршруте в северо-западной части Черного моря в связи с обнаружением украинской морской мины, которая бесконтрольно дрейфовала.

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