Foreign Policy: Нуланд попытается поссорить ЮАР и Россию

Американский политик собирается в африканское государство с визитом

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд может в ближайшее время отправиться с визитом в ЮАР. Об этом в среду, 19 июля, рассказали информированные источники.

Как пишет Foreign Policy, Нуланд попробует изыскать способ давления на ЮАР с тем, чтобы она пересмотрела свои отношения с Россией.

С этой же целью, как отмечает издание, группа американских законодателей в июне призвала Белый дом отказаться от планов провести в ЮАР торговый саммит, поскольку мероприятие может быть воспринято как знак одобрения поддержки африканским государством действий России на Украине, а также способно привести к нарушению санкционного законодательства.

Ранее вице-президент ЮАР Пол Машатиле рассказал, что Южную Африку вынуждают выбрать сторону в конфликте на Украине, однако Претория не прогнется под огромным давлением, которое оказывает на нее Запад. Политик добавил, что политические партии ЮАР полностью поддерживают мирную инициативу по Украине, предложенную президентом республики Сирилом Рамафозой.

При этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что американским дипломатам не стоит лезть в отношения Москвы и Претории — им лучше заняться имиджем собственной страны в глазах зарубежной публики.

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